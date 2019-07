Whatsapp, altre novità in arrivo entro il 2019: ecco quali

Tra le novità previste entro il 2019 per Whatsapp c'è quella che riguarda gli status. Nella nuova beta è già possibile “silenziare” gli aggiornamenti di stato degli utenti che non vogliamo vedere, come succede con le Instagram Stories, mentre i nostri aggiornamenti in futuro potranno essere condivisi su altri social come Facebook e Instagram e anche essere salvati su Google Foto.

Queste funzionalità, dovrebbero essere offerte su iOS e Android. Inoltre, l’interazione con i contatti di WhatsApp acquisirà un peso e la piattaforma ordinerà i contatti proprio in base alla frequenza di comunicazione, mostrando per primi quelli con i quali siamo soliti interagire maggiormente. Una funzionalità che avrà lo scopo di semplificare le comunicazioni rapide.