Moglie Nainggolan malata: oggi inizio la chemioterapia

"E' da un mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro a un incubo. Le giornate sono volate e con loro anche la mia allegria: da oggi iniziero' un nuovo percorso della mia vita, la chemioterapia".

Con queste parole scritte sul proprio profilo Instagram, Claudia Lai, moglie del calciatore dell'Inter Radja Nainggolan, ha reso pubblica la sua malattia, scoperta solo da poche settimane. "Chi lo avrebbe mai detto che Claudia per una volta nella vita avrebbe avuto paura di iniziare una nuova giornata. Paura e' dire poco - ha ammesso la moglie di Nainggolan - Dopo secchiate di lacrime e' ora di andare a combattere questa brutta bestia: ringrazio con tutto il cuore la famiglia e gli amici che mi hanno aiutato dandomi tutta la forza e la positivita' necessaria.

In bocca al lupo a me e a tutte le persone che stanno vivendo il mio stesso incubo". In meno di quattro ore il post ha superato i 40 mila like e subito sono arrivati molti messaggi di vicinanza, a cominciare da quelli di Roma e Inter. "Forza Claudia, forza Radja", ha twittato la societa' giallorossa. "Cara Claudia, tutta l'Inter abbraccia te e la tua famiglia. La tua forza ti aiutera' a vincere questa sfida", ha scritto il club nerazzurro.

(ITALPRESS)