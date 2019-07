Guido Nicolini eletto nuovo presidente di Confetra

L'assemblea privata di Confetra ha eletto Guido Nicolini nuovo presidente della Confederazione. La nomina arriva a valle di un lungo percorso di consultazione della base associativa; il Comitato di presidenza aveva gia' designato Nicolini, la cui proposta e' stata oggi ratificata all'unanimita' dall'assemblea. "Ringrazio il presidente uscente Nereo Marcucci.

L'intero sistema confederale gli e' grato per quanto ha saputo costruire in questi sei anni alla guida di Confetra", ha dichiarato Nicolini nell'intervento di insediamento svolto subito dopo la proclamazione. "Ringrazio poi voi tutti per la fiducia. Avverto forte la responsabilita' e la sfida di una fase delicatissima. La logistica e' divenuta il centro di interessi globali e noi dobbiamo saper interpretare questa stagione di grande centralita' per il nostro settore, ponendo al centro dell'Agenda pubblica gli interessi del mondo produttivo che rappresentiamo, ma anche quelli piu' generali del Paese", ha aggiunto.

"Mai come in questa fase i due aspetti potrebbero sovrapporsi, rafforzando il profilo di Confetra sia come tradizionale 'sindacato delle imprese', che come soggetto economico-sociale portatore di una visione piu' ampia per la crescita e lo sviluppo economico dell'Italia", ha concluso.

