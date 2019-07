Federazione italiana squash premia Malagò con Nick d'onore 2019

Il presidente del Coni Giovanni Malago' sara' premiato con il "Nick d'onore 2019", istituito dalla federazione italiana squash ed assegnato a persone o soggetti che abbiano operato e si siano distinti, in modo straordinario, a favore dello squash o dello sport in generale.

La consegna del riconoscimento e' in programma presso il salone d'onore del Coni il prossimo 10 settembre. Il "Nick d'onore 2019", che in passato e' stato assegnato tra gli altri anche all'ex presidente del Coni Gianni Petrucci ed a Marco Simoncelli alla memoria, e' stato conferito a Malago' perche' "con capacita' ed intelligenza, unite a cortesia e signorilita', ha gestito e continua a gestire, anche nelle situazioni piu' complicate, il Coni e le federazioni sportive nazionali, disponibile ed attento anche alle esigenze minime dello sport italiano, nel corso del suo mandato non si e' mai sottratto alle proprie responsabilita', attuando, con indiscutibile coerenza, il rinnovamento dell'organizzazione sportiva italiana.

Lo sport italiano si e', con lui e grazie a lui, rinnovato profondamente e, tramite lui, ha acquistato un piu' che eccellente credibilita' internazionale".

