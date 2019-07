Lavori sulla strada provinciale Ispica Pozzallo

Consegnati i lavori per l’ammodernamento del tracciato della strada provinciale n. 46 Ispica-Pozzallo. Il progetto inserito nel potenziamento dei collegamenti viari tra l’autostrada Siracusa-Gela e il porto di Pozzallo punta a favorire l’intermodalità del sistema trasportistico regionale nel suo complesso e ad evitare una conflittualità della viabilità locale.

La gara per i lavori di ammodernamento della ‘Pozzallo-Ispica è stata aggiudicata per 2 milioni e 428 mila euro, oltre l’Iva, all’Associazione Temporanea di Impresa con mandataria il Consorzio Stabile Agoraa Scarl di Acireale che per l’esecuzione ha designato la consorziata Edilap Soc. Coop. arl di Catania e mandante la società Tecnostrutture Srl di Noventa di Piave (VE) che ha offerto il ribasso del 22,76%. Il progetto prevede anche la realizzazione di una bretella provvisoria e di un ponte provvisorio sul torrente “Cava Salvia’ utile a non interrompere il transito veicolare sulla importante strada provinciale durante i lavori di demolizione del ponte esistente.

Il progetto prevede una spesa complessiva di 4 milioni e 484 mila euro e il contratto prevede che i lavori siano completati entro 300 giorni dalla consegna dei lavori avvenuta nei giorni scorsi. Inizialmente si procederà alla bonifica delle aree non antropizzate da eventuali ordigni residuati bellici. I lavori consistono nella realizzazione di una intersezione a rotatoria per la messa in sicurezza dell’incrocio lineare tra la s.p. 46 e le strade comunicali ex s.p. 86 “Zappulla-Scorrione” e n.16 “la Barcara”; nonché di una intersezione a rotatoria per la messa in sicurezza dell’incrocio lineare tra la s.p. 46 ed una strada a servizio per i fondi di proprietà privata, il rifacimento dell’incrocio lineare tra la s.p. 46 e la strada comunale “del Petraro”, la demolizione e successiva ricostruzione con criteri antisismici del ponte sul torrente “Cava Salvia”.