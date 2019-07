Amaremare, nuovo singolo di Dolcenera contro l'emergenza plastica

Arriva il nuovo singolo di Dolcenera, "Amaremare", un inno in difesa del mare che vede la collaborazione di Greenpeace per sensibilizzare l'opinione pubblica su una delle minacce ambientali piu' gravi dei nostri tempi: l'inquinamento da plastica.

L'organizzazione ambientalista ha fornito immagini per realizzare il videoclip della canzone, raccolte nel Mar Tirreno centrale durante la spedizione di ricerca e documentazione Mayday SOS Plastica. "Siamo molto contenti della collaborazione con Dolcenera, il singolo "Amaremare" evidenzia come tutti possano prendersi cura del mare, evitando che l'uso smodato e crescente di plastica usa e getta continui a produrre un impatto ambientale sempre piu' devastante", dichiara Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna inquinamento di Greenpeace Italia.

"Ci auguriamo che "Amaremare" riesca a sensibilizzare tante persone, lo stesso obiettivo che si pone l'iniziativa di Greenpeace Plastic Radar di cui Dolcenera e' testimonial", conclude. Proprio nei giorni scorsi Greenpeace ha rilanciato Plastic Radar, il servizio per segnalare la presenza di rifiuti in plastica sulle spiagge, sui fondali o che galleggiano sulla superficie di mari, laghi e fiumi italiani. E' possibile partecipare all'iniziativa utilizzando whatsapp e inviando una foto del rifiuto in plastica, completo di posizione geografica al numero di Greenpeace +39 342 3711267.

(ITALPRESS)