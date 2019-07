Francesco d’Assisi, al-Malik al-Kàmil a Modica

Si intitola "Francesco d’Assisi, al-Malik al-Kàmil, Federico II di Svevia – Eredità e dialoghi del XIII secolo" il nuovo libro di Pino Blasone, Franco Cardini e Carlo Ruta (Edizioni di storia e studi sociali) che sarà presentato a Modica Alta, nel Chiostro Santa Maria del Gesù, oggi, giovedì 11 luglio alle 18.30.

In apertura i saluti di Francesco Lucifora (direttore artistico MAS) e a seguire un dibattito coordinato dal saggista Salvo Micciché. Relatori sono Fra’ Antonello Abbate (Priore dei Francescani del Carmine di Modica), Fra’ Emanuele Cosentini (Francescani del Carmine), Giovanni Distefano (archeologo, direttore del Polo Regionale di Ragusa per i siti culturali, docente Università della Calabria, Roma 2 Tor Vergata) e uno dei coautori del libro, lo storico e saggista Carlo Ruta. L'evento è patrocinato dal Comune di Modica, in collaborazione con “Santa Maria del Gesù” ed il Laboratorio Autonomo Potenziale.