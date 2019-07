Della antipatia a Marina di Ragusa

E’ un gran bell’esempio di Cultura (ci si perdoni la maiuscola, ma la merita proprio) che incontra e sostiene la solidarietà. L’editrice ragusana ‘Operaincerta’ infatti ha deciso di destinare i proventi della vendita della sua pubblicazione “Della antipatia” alla nostra associazione ‘Così come sei onlus’, anche per contribuire alle spese di completamento ed avviamento della nuova struttura di via Ettore Fieramosca 32.

La presentazione del libro ‘Della antipatia’ a proposito del quale si legge “perché un sentimento ‘contro’ suscita tanta simpatia” avverrà venerdì 12 luglio alle 20,15 presso il circolo nautico Andrea Doria dell’omonimo lungomare a Marina di Ragusa. Il libro “Della antipatia” nasce da un’idea di Saro Distefano che ha chiesto ad alcuni nomi di spicco del mondo culturale ragusano di scrivere dei brevi racconti o saggi sull’argomento. Ne è risultata una silloge di trentotto contributi che ha visto all’opera trentanove autori (un racconto è stato scritto a quattro mani).

Seguendo poi l’intenzione della casa editrice e dei suoi animatori, lo stesso Saro Distefano e Carlo Blangiforti, di sostenere con il ricavato qualche realtà del mondo del volontariato, alla fine la decisione è stata a favore della nostra associazione e del suo impegno per la inclusione delle diverse abilità. Ci piace pertanto, ringraziandoli per la sensibilità dimostrata, citare gli autori ed i loro titoli di questo prezioso libro: Gaetano Accardi – Buongiorno; Aldo Adamo – Maccabuolopatia; Cesare Ammendola – Josef; Carmelo Arezzo – Quell’antipatico del vegetariano; Gaetano Arezzo – L’antipatico; Giovanni Bellina – Antipatico e Simpatica; Carlo Blangiforti – Antipatizzanti Anonimi; Katia Blasco – L’idrovora da salotto; Gianni Brinch – L’incrocio; Vito Campo – L’erba del vicino; Alessandro Cangemi – L’antipatia e la sua ineluttabilità;

Amelia Cartia – Il bacio; Giuseppe Cultrera – Tre in filosofia; Alessandro D’Amato – L’età dell’antipatia per la memoria; Rosalba Diquattro – Le insopportabili; Costanza Diquattro – Immaginare simpatico l’antipatico; Gaudenzia Flaccavento – Intorno a Don Paolo Labisi; Giuliana Gambuzza – Un’antipatica allergia; Pippo Gurrieri – Strategie di autodifesa dall’antipatia; Lorenzo Guardiano – Cicuta; Giuseppe Nuccio Iacono – Il Pozzo di Rebecca; Vincenzo Lamonica – Un nano alla corte di re Sole; Bruno Occhipinti – Anti-patia versus sim-patia; Emanuele Occhipinti – Libera nos a malo; Silvia Occhipinti – La puntura di Venditti; Andrea G. Parasiliti – Sciascia, che Dio ce ne liberi; Pippo Pitrolo – Haters? No, sfigati!;

Giuseppe Platania – Esercizio di decostruzione; Gianni Raniolo – Dimenticanze; Maurizio Re – Antipatia è Antipatia!; Sergio Russo – Philip Marlowe, Detective Privato; Anna e Saverio Scerra – Il regno delle due antipatie; Giuseppe Traina – Polvere; Stefano Vaccaro – Morire d’antipatia; Giorgio Veninata – L’antipatico incognito; Donatella Ventura – Ma tu perché ritorni a tanta noia?; Clara Vitale – Antipatici riluttanti; Saro Distefano – Gettiamo le fondamenta.