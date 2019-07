Vittoria, tragico incidente mortale: muore un bambino

Gravissimo incidente stradale stasera in via IV aprile a Vittoria. Un Suv per cause in corso di accertamento ha travolto due bambini che erano seduti sul marciapiedi. Uno dei due, un 11enne, è morto sul colpo mentre l’altro ragazzino è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria in gravissime condizione.

Secondo le prima informazioni ha riportato gravi lesioni alle gambe. Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine. La via IV aprile è una strada parallela a via Ruggero Settimo che parte dalla zona dello stadio e consente di evitare il traffico. (Foto repertorio)