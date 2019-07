Docce nuove a Marina di Ragusa

Sono in fase di completamento a Marina di Ragusa i lavori per l’installazione delle nuove docce pubbliche sulle spiagge che, unitamente al nuovo collettore recentemente realizzato, renderanno indipendenti gli stessi impianti superando così i problemi che si sono registrati ogni anno per

la mancanza di pressione nell'erogazione dell'acqua alle docce pubbliche che erano collegate direttamente alla rete idrica urbana e legate quindi alle diverse turnazioni del servizio idrico. L'Amministrazione comunale infatti al fine di migliorare il servizio delle docce pubbliche garantito nel corso delle stagione estiva nelle spiagge della ridente frazione balneare ragusana, ha dato incarico al Servizio idrico del Settore V - Politiche ambientali ed energetiche - di predisporre un progetto per la modifica dell'attuale impianto di alimentazione delle stesse docce pubbliche che ha previsto la realizzazione di un nuovo collettore idrico al servizio delle nuove e moderne docce pubbliche la cui installazione, come detto, è in corso ed alla cui base saranno fissate della pedane in legno.