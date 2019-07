Catania, scomparso Giuseppe Cannata: studente universitario di Scicli

E’ scomparso da ieri sera, mercoledì 10 luglio, a Catania Giuseppe Cannata di Scicli, studente universitario in Giurisprudenza. A lanciare l’appello su Facebook sono stati diversi amici del 25enne. Giuseppe è uscito di casa ieri sera senza portare nulla con sé.

Da ieri nessuno ha più avuto notizie. L’ultima volta che è stato visto è stato nei pressi di via Roccaromana, poco dopo essere uscito di casa. In queste ore la notizia si sta diffondendo velocemente sui social e anche la sua famiglia ha lanciato un appello invitando chiunque avesse sue notizie a contattarli tempestivamente. Al momento non si esclude alcuna pista, a cominciare da quella dell'allontanamento volontario. Fonte e foto Live UniCt