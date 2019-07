Giarratana diventa Luppolandia: birra a fiumi per 2 giorni

Birra fresca a fiumi, ma anche buona musica il 12 e 13 luglio a Giarratana che per due sere si trasforma il "Luppolandia". Con la grossa novità della presenza della Fandango tribute band di Ligabue che si esibirà venerdì. La due giorni è promossa da Puma Events che, con il patrocinio del Comune, vuole regalare, oltre alla degustazione di varie marche di birra, un momento speciale di intrattenimento.

Si comincia a spillare già dalle 18 ma è chiaro che si faranno le ore piccole per apprezzare al meglio il fresco della sera che la Perla degli Iblei, in questa stagione, anche durante le giornate più calde, è in grado di garantire. Subito dopo il concerto dei Fandango, ancora spazio alla musica, con il dj set. E la stessa cosa accadrà sabato dopo l’esibizione di un altro gruppo molto atteso, quello catanese dei Frijda. Insomma, c’è tutto quello che serve, e forse anche qualcosa di più con l’area food, per accogliere al meglio gli ospiti che vorranno vivere al meglio questa esperienza. “Vi aspettiamo – dice Giacomo Puma della Puma Events – perché saranno due serate molto divertenti con la birra a fare da protagonista ma naturalmente ci sarà parecchio altro da fare e soprattutto da ascoltare.