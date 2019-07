Montella felice per la conferma di Chiesa: crescerà alla Fiorentina. "Il presidente e' stato categorico, sia con noi che pubblicamente, a piu' riprese, e questo non puo' che farmi molto piacere perche' Federico e' un giocatore forte, che puo' crescere ancora tantissimo e avra' l'opportunita' di farlo con noi".

Vincenzo Montella e' pronto a godersi Federico Chiesa dopo che il presidente Rocco Commisso ha ribadito ancora una volta la volonta' di trattenere il giovane attaccante alla Fiorentina anche nella prossima stagione. Montella sogna con Chiesa di costruire una squadra "divertente ma che sappia anche vincere". Si ripartira' dal 4-3-3 "ma dipendera' anche da come andra' avanti il mercato, da quali opportunita' ci saranno, potrebbe volgere facilmente in un 3-5-2". E a proposito di mercato, interrogato su Badelj e Biglia, Montella si limita a dire che "sono due giocatori interessanti ma non so quanti nomi ci sono stati gia' accostati.

Tonali? E' molto interessante, molto forte, deve misurarsi con la serie A ma ha un futuro assicurato". E' ancora in viola ma per poco Veretout. "La societa' sta cercando una soluzione per venderlo, io devo dare l'attenzione necessaria a tutti i giocatori, ha avuto un problemino il primo giorno e abbiamo deciso di non rischiare perche' sarebbe stato inopportuno".

