Bagnanti in fuga da uno stabilimento balneare del viale Kennedy, sulla Plaia di Catania, devastato da un incendio. Sono un centinaio le persone evacuate via mare con gommoni e mezzi navali dei vigili del fuoco e della guardia costiera.

Una quarantina i bambini che erano rimasti bloccati in altri due stabilimenti balneari e sono stati messi in salvo da motovedette della capitaneria di porto. Non si registrano feriti, solo tanta paura per i malcapitati.

