Immagini sfocate su Whatsapp? Ecco perchè

Se entrando in una chat WhatsApp vedi che le foto che ti sono state inviate sono sfocate è perchè le hai eliminate dallo smartphone. Non esiste nessun’altra spiegazione e non è un problema del tuo smartphone. Per evitare che una foto su WhatsApp si veda sfocata è necessario impostare il download automatico dei contenuti multimediali.

Se avete uno smartphone Android, dovete aprire WhatsApp, premere sull’icona con tre puntini verticali in alto a destra, premere su Impostazioni, poi su Chat. Nella nuova schermata attivate il toggle di fianco alla voce “Visibilità dei media”. Con l’iPhone i passaggi da seguire sono molto simili: lanciate WhatsApp, premete su Impostazioni e poi su Chat. A questo punto attivate Salva nel Rullino Foto. In questo modo non dovreste più vedere immagini sfocate su WhatsApp, ma avrete un altro tipo di problema: tutta la memoria dello smartphone occupata.

In questo caso il consiglio è quello di dotare il dispositivo di una scheda MicroSD, altrimenti cancellate qualche app.