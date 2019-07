Fiorilla nuovo assessore all'ecologia di Scicli

Ignazio Fiorilla, già capo della Protezione Civile locale è il nuovo assessore all'ecologia del Comune di Scicli con deleghe anche al randagismo, alla viabilità, alla Prot. Civile, alle manutenzioni ed ai rifiuti. Fiorilla prenderà il posto di Lino Carpino che si è dimesso ieri per impegni personali. E oggi arrivano per Fiorilla le congratulazioni da parte di Forza Italia Giovani di Scicli.

Matteo Giannì dichiara: «Sono contento per la nomina del Geom. Fiorilla alla guida di un settore particolarmente impegnativo e delicato come quello dell’Ecologia, nel quale rientrano anche le manutenzioni ed i rifiuti. Proprio su questi temi si è concentrata gran parte dell’attività politica di Fi Giovani, poiché riteniamo la tutela e la pulizia del territorio due fattori imprescindibili per la vivibilità di Scicli, delle borgate e delle contrade. Per questo, grazie a tale “cambio della guardia”, auspichiamo vivamente una decisa svolta sulla gestione del comparto rifiuti, in primis sulla raccolta differenziata (21% a Maggio, ancora una volta ultimi in Provincia), e sui tempi di intervento per attuare le necessarie manutenzioni stradali ed idriche sul territorio".

Giannì annuncia che manderà le proposte su come incrementare la raccolta differenziata (sistema premiale, isole ecologiche, riorganizzazione Uff. Ecologia ecc...), più volte esposte pubblicamente, anche al nuovo Assessore per riceverne una valutazione tecnica circa la loro fattibilità. Poi evidenzia la grande esperienza e competenza del nuovo Assessore, frutto anche del suo precedente ruolo come Responsabile della Protezione Civile sciclitana.