Maltempo, violenta grandinata in Abruzzo: 18 feriti e auto distrutte

Forte maltempo e chicci di grandine grande come arance. Ingenti danni alle auto e 18 persone ferite. E’ il primo bialncio della forte ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore in Abruzzo.

Il maltempo è arrivato così come era stato annunciato dalla Protezione Civile che aveva diramato per oggi, 10 luglio, una allerta meteo gialla. Il maltempo sta colpendo soprattutto l'Abruzzo, il Ravennate e le Marche. Violenta grandinata a Pescara e su parte della costa abruzzese, con chicchi grandi come arance. Diciotto le persone fino ad ora finite in pronto soccorso a Pescara per le ferite provocate dai chicchi di grandine. Tra i feriti anche una donna incinta, con ferite al volto e al capo.

Diverse le persone trasportate al Pronto Soccorso che hanno riportato contusioni e ferite, principalmente al capo, e sono tutti da suturare. Tantissime le auto danneggiate e molti disagi alla circolazione nelle strade.