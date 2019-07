Presentato a Ragusa il vademecum Fipe pubblici esercizi

E' stato presentato a Ragusa il Vademecum ispezioni Fipe per gli operatori dei pubblici esercizi. La Federazione italiana pubblici esercizi ha realizzato il nuovo Vademecum ispezioni, una guida su tutto ciò che un pubblico esercizio deve sapere in merito alle ispezioni sul lavoro, salute e sicurezza e igienico sanitarie.

L'obiettivo perseguito dal legislatore è quello di assicurare un’informazione corretta, completa e aggiornata al consumatore. Un set complesso di regole, che non di rado genera episodi di conflittualità fra chi viene controllato e chi è preposto ai controlli. “Per questo – sottolinea il presidente provinciale Fipe Ragusa, Maurizio Tasca – il nostro sindacato ha inteso realizzare questo breve manuale, cercando di riportare in modo chiaro le principali norme in materia di ispezioni igienico sanitarie nonché di ispezioni e sicurezza sul lavoro, soffermandoci sia sui doveri ma anche sui diritti dei controllati”. Il vademecum è stato presentato questa mattina a Ragusa nella sede di Confcommercio alla presenza degli esperti romani: Silvio Moretti, direttore Area relazioni sindacali, previdenziali e formazione Fipe; Francesco Rebuffat, area legale, legislativa e tributaria Fipe.

A fare gli onori di casa il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti. C’erano anche Giovanni Vindigni, direttore del Centro per l’impiego di Ragusa, Vito Perremuto, responsabile ufficio sanitario dell’Asp e Mario Galfo, responsabile ufficio veterinario, sempre dell’azienda sanitaria provinciale. Per facilitare la comprensione del vademecum sono stati anche realizzati, con la collaborazione della Asl di Milano, 5 video tutorial che simulano una vera ispezione in un ristorante a cui si può accedere utilizzando il codice Qr pubblicato in copertina. Il volume analizza nei dettagli le tre tipologie di ispezione specificando regole, autorità competenti, poteri ispettivi, modalità di svolgimento dei controlli, verbali, sanzioni, conciliazioni.