Ragusa, inaugurata la piazzetta di viale Napoleone Colajanni

E' fruibile da ieri a Ragusa la piazzetta attrezzata di viale Napoleone Colajanni ubicata a fianco del supermercato che opera in detta arteria.

Ieri infatti il sindaco Peppe Cassì, l'assessore al verde pubblico e decoro urbano Giovanni Iacono, presenti anche il presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ilardo ed i tecnici del Settore verde pubblico del Comune, hanno effettuato un sopralluogo nell'area in questione che è stata oggetto di un intervento di riqualificazione complessiva. L’Amministrazione comunale ha infatti recuperato lo spazio che si presentava in stato di abbandono per restituirlo alla fruizione pubblica provvedendo a realizzare una pavimentazione in calcestruzzo lavato, una piccola bambinopoli, una cisterna che alimenta l'impianto di irrigazione delle due aiuole in cui sono sistemati due alberi e delle piante fiorite.

Una porzione della piazzetta in questione è stata recintata per essere destinata allo sgambettamento dei cani. L'intervento eseguito dalla ditta PSC Costruzioni di Paternò ha comportato una spesa di circa 16.000,00 euro. “E' questo un nuovo segnale – sostengono il sindaco Cassì e l'assessore Iacono - dell'attenzione che questa Amministrazione ripone verso le aree pubbliche della città che stiamo recuperando e riqualificando per restituirle alla libera fruizione dei cittadini pensando anche ai proprietari dei cani che trovano all'interno delle stesse anche degli spazi dedicati allo sgambettamento dei loro quattro zampe”.