Pozzallo, dal 16 luglio attivo il servizio trasporto al cimitero

L’Amministrazione Comunale di Pozzallo attiverà a partire dal 16 luglio, in via sperimentale il servizio di trasporto al cimitero, per gli anziani iscritti al Centro Maria Teresa di Calcutta. Il servizio sarà attivo nei giorni di martedì e giovedì dalle 08:00 alle 11:00. Sono previste due fermate. Martedì al Largo dei Vespri Siciliani e Piazza delle Rimembranze - andata e ritorno.

Il giovedì alla Piazzetta Padre Pio ed in Piazzale Italia con fermata nel p.zzale antistante il supermercato Penny Market - andata e ritorno. Trattandosi di servizio sperimentale avrà termine il 30 luglio 2019 per poi essere ripreso nei mesi di settembre. Il servizio sarà svolto con un pulmino avente capienza di 8 posti e pertanto, potrà verificarsi che non tutti gli anziani presenti alla fermata potranno salirci e dovranno attendere la corsa successiva. Coloro che non sono in possesso della tessera di iscrizione, potranno richiederla recandosi al Centro Madre Teresa di Calcutta dalle 16:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì fino al 30 luglio 2019.

Il costo della tessera è pari ad € 15,00 annuali e dà diritto alla frequenza del Centro ed alla partecipazione a tutte le attività previste.