Moto, Marco Melandri si ritira: ogni favola ha una fine

Marco Melandri ha annunciato che quella attuale sara' la sua ultima stagione da professionista. Il pilota di Ravenna, 37 anni il prossimo 7 agosto, gareggia nel Mondiale Superbike con la Yamaha GRT, dove attualmente occupa la nona posizione in classifica generale, con tre podi: uno in Australia e due a Jerez.

"Ogni favola ha una fine" ha detto Melandri. Quasi un anno dopo che Dani Pedrosa ha annunciato il suo addio, e' un altro campione del mondo e secondo classificato nella categoria regina. Nel caso di Melandri, ha condiviso la sua carriera sportiva tra i paddock della MotoGP e del WorldSBK, facendosi strada dall'uno all'altro in piu' di un'occasione. "Decidere di ritirarmi e' stato molto difficile per me. Ci penso da tempo e, prima di Imola, ho preso la mia decisione e smettero' a fine 2019. Sono ancora competitivo e penso che sia meglio fermarsi a questo punto nel quale mi diverto ancora a correre piuttosto che aspettare che il divertimento e i risultati diventino piu' difficili da raggiungere" ha ammesso Melandri.

(ITALPRESS)