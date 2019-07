E' morto Nuccio Cappadona, ex parlamentare all'Ars: aveva 56 anni

Nuccio Cappadona, ex deputato alla Regione Sicilianana ed imprenditore della sanità privata, è morto oggi a Siracusa a soli 56 anni dopo aver lottato invano contro una malattia incurabile. Cappadona originario di San Patti e siracusano di adozione era molto conosciuto anche a Ragusa dove aveva diretto la clinica privata Casa di Cura del Mediterraneo.

Cappadona aveva diretto anche cliniche a Siracusa, Palermo, in Calabria. Nel mondo della politica ha sempre rappresentato l’Udc per ben due legislature.La notizia della morte di Nuccio Cappadona si è subito diffusa sui social. Tanti i commenti di cordoglio per la morte prematura dell’ex parlamentare. Sulla pagina facebook dell Clinica del Mediterraneo di Ragusa è stato postato un messaggio: Una grande persona, capace e caparbia, con un grande intuito e conoscenza del mondo sanitario. Racchiudeva competenza amministrativa e sanitaria, dote non facille da riscontrare.

Per noi della Clinica del Mediterraneo è stato una grande guida, ci ha contagiato con la sua energia, ci ha trasmesso conoscenze, carica e motivazione, dando grande valore alla competenza e professionalità di ognuno di noi. La Clinica del Mediterraneo deve tanto al suo intuito e alla sua lungimiranza.Un momento molto triste per tutti noi, ci mancherà tantissimo. Addio caro Nuccio. Che il Signore ti abbia in gloria. Il nostro abbraccio affettuoso a tutta la famiglia”.