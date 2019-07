Dieta per perdere peso in estate: ecco cosa mangiare per dimagrire

La dieta per perdere peso in estate deve essere ipocalorica e facile da seguire. La dieta per perdere peso può far dimagrire fino a 2 kg in 3 giorni. E’ una dieta lampo che prevede il consumo di molta frutta e verdura. Ma vediamo cosa si mangia nei 3 giorni della dieta per perdere peso.

Primo giorno: colazione con una tazza di latte parzialmente scremato con 3 cucchiai di cornflakes e una tazzina di caffè o tè senza zucchero. Merenda: tre albicocche. Pranzo: carpaccio di vitello e zucchine stufate con aglio, prezzemolo e mezzo dado.Merenda: una fetta di ananas. Cena: pesce al vapore o alla griglia, melanzane alla griglia e una pesca. Secondo giorno: colazione con un bicchiere di latte scremato con 3 cucchiai di cornflakes e una macedonia senza zucchero. Spuntino: due kiwi. Pranzo: pesce alla griglia e insalata mista. Merenda: una fetta di anguria. Cena: insalata mista e verdure al vapore. Dopo cena si possono mangiare due palline di gelato alla frutta.

Terzo giorno: colazione con un bicchiere di latte scremato con 3 cucchiai di cornflakes e una macedonia senza zucchero. Spuntino: tre fette di ananas. Pranzo: insalata di riso e macedonia di frutta senza zucchero. Merenda: una fetta di anguria. Cena: Petto di pollo alla griglia e insalata mista. La dieta per perdere peso è una dieta lampo ideale in estate perché prevede un regime alimentare semplice e fresco. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete.

Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è puramente indicativa e che la dieta va sempre elaborata e preparata da un medico specialista in base alle singole caratteristiche della persona.