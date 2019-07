La dieta delle frutta e verdura per dimagrire in fretta 2 kg e dare benessere all’organismo. La dieta della frutta e verdura è una dieta lampo ideale per l’estate. La dieta della frutta e verdura dura 3 giorni.

La dieta della frutta e verdura è nota anche come dieta depurativa e detox. Ma vediamo ora cosa si mangia in un esempio di menù della dieta della frutta e verdura per dimagrire in fretta. Primo giorno: colazione con un centrifugato di mela e banana, caffè. Pranzo: insalata Iceberg con un cucchiaio di olio, macedonia con ananas, kiwi, pesca. Merenda: una tisana al finocchio. Cena: yogurt con ciliegie. Secondo giorno: colazione con una coppetta di fragole e albicocche. Pranzo: frullato di banane, mela e yogurt bianco. Merenda: una tisana al tarassaco. Cena: spinaci con avocado, anguria.

Terzo giorno: colazione con un tè verde, kiwi. Pranzo: melone e cioccolata. Merenda: un tè verde con foglie di menta.Cena: insalata di finocchi con arancia e cannella. Durante i 3 giorni della dieta della frutta e verdura per dimagrire in fretta 2 kg bisogna bere almeno un litro e mezzo di acqua ed evitare bevande alcoliche o zuccherate. La dieta della frutta è stata strutturata per appena 3 giorni al mese e assicura un dimagrimento importante: si può arrivare a perdere infatti fino a un chilo e mezzo al giorno. È fondamentalmente un tipo di alimentazione ipocalorica che si fonda sulla presenza degli zuccheri semplici e dell'apporto vitaminico della frutta.

Lo scopo è quello di drenare il corpo assicurandogli fonti energetiche di rapido utilizzo per non incorrere in eccessivi e pericolosi cali energetici, forte anche del fatto che deve essere seguita per un tempo molto limitato. È altamente sconsigliabile proseguirla oltre quei 3 giorni. Un altro elemento importante da tenere in considerazione è la stagionalità degli alimenti: la frutta e la verdura scelte devono essere fresche e provenire da coltivazioni biologiche. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete.

Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è puramente indicativa e che la dieta va sempre elaborata e preparata da un medico specialista in base alle singole caratteristiche della persona.