Tratta di esseri umani dalla Nigeria, 9 arresti tra Parma e Bologna

Operazione della polizia di Parma denominata "Hope and Destiny". Destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare nove cittadini nigeriani, accusati a vario titolo di far parte di due distinte associazioni a delinquere, localizzate a Parma e Bologna, finalizzate al traffico di esseri umani dalla Nigeria.

I poliziotti della squadra mobile, con l'ausilio del personale delle squadre mobili di Bologna, Reggio Emilia e Verona e del reparto Prevenzione crimine "Emilia Romagna Occidentale" stanno eseguendo i provvedimenti di cattura a Parma e a Bologna. In corso anche numerose perquisizioni. Le indagini, partite nel 2016, hanno permesso, scrivono gli inquirenti, "di disarticolare una complessa struttura organizzativa che faceva leva sull'intimidazione e sulla violenza per convincere a prostituirsi quelle giovani ragazze che, in alcuni casi, venivano sottoposte a rituali juju e obbligate a prestare giuramento di obbedienza nei confronti della propria madame".

(ITALPRESS)