Fiorello torna in Rai con un nuovo show. Un cambio di passo per una "Rai che e' un'azienda del servizio pubblico, inclusiva e non deve dimenticare nessuno". Con queste parole l'ad della televisione pubblica Fabrizio Salini ha aperto a FieraMilanoCity la presentazione dell'offerta autunnale 2019 della Rai, "una media company che - ha spiegato - da broadcaster lineare deve diventare produttore di contenuti".

Al centro delle maggiori trasformazioni, non a caso, c'e' RaiPlay, la piattaforma digital che nei prossimi mesi sara' la protagonista delle principali trasformazioni e anche dell'arrivo del volto piu' importante tra i nuovi arrivi, quello di Rosario Fiorello. Lo showman siciliano sara' protagonista di "18 show su RaiPlay, preceduti da 5 access su Rai1 e 6 puntate sulla radio", ha anticipato Salini. "Vorremmo portare la nostra piattaforma a concorrere con gli operatori internazionali - ha aggiunto l'ad - Non possiamo farlo con il cinema, ma con l'unicita' delle nostre proposte".

