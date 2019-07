"Cenere" a Castelvetrano

Mercoledì 10 luglio, alle 19, a Castelvetrano, si inaugura la mostra personale “CENERE” del maestro Momò Calascibetta a cura di Andrea Guastella con la Direzione Artistica di Chiara Modìca Donà dalle Rose. A promuovere le iniziative, il Sindaco Enzo Alfano, Chiara Modìca Donà dalle Rose presidente del World International Sicilian Heritage, in collaborazione con Andrea Guastella e Marco Basseggio.

In un’ottica di compartecipazione massima della cittadinanza, il pubblico è invitato a donare una pianta grassa in vaso da ornamento della grande corte che dal 10 giugno tonerà ad essere di tutti e da tutti curata e vissuta. La Piazza e la via circostante, per le ore della manifestazione, saranno interdette al traffico per ragioni di sicurezza, in quanto strada, piazza e corte diventeranno un unicum.