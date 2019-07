Modica, è morto l'attore Giorgio Sparacino: aveva 75 anni

È morto la notte scorsa a Modica per un infarto l'attore Giorgio Sparacino. Aveva 75 anni. Sparacino era molto noto in città sia per la politica sia per la sua attività teatrale.

Sparacino è stato tra i promotori, negli anni '80, del Gruppo Teatro 'Emmeuno e negli ultimi anni operava con la Compagnia teatrale Utopia di Ragusa. Il 75enne è stato assessore comunale alla Cultura nella Giunta guidata dal sindaco Carmelo Ruta. Lascia la moglie e il figlio Alessandro, che ha seguito le orme professionali del padre.