Modica, mercoledì i funerali di Giorgio Sparacino

I funerali del regista e attore modicano, Giorgio Sparacino, morto ieri sera per un infarto, si terranno mercoledì 10 luglio, alle ore 15,30, nella chiesa di San Luca. La morte improvvisa dell’attore ha lasciato tristezza in quanti lo hanno conosciuto.

Sparacino ha lasciato un segno indelebile per la città di Modica. E’ stato protagonista sia come attore, come regista e come assessore comunale alla Cultura nella Giunta guidata dal sindaco Carmelo Ruta. Lascia la moglie e il figlio Alessandro, che ha seguito le orme professionali del padre.