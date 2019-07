Matteo Salvini a Comiso dove ha incontrato il sindaco Maria Rita Schembari. “Sono stati quindici minuti proficui durante i quali il Ministro degli interni ha ascoltato le problematiche relative all’aeroporto di Comiso, opera pubblica che è nevralgica per tutto il sud est della Sicilia”.

Dichiarazioni del sindaco Maria Rita Schembari. “ Il Ministro Matteo Salvini – dichiara il sindaco- è atterrato e ripartito da Comiso pur avendo numerosi impegni a Catania. L’ho incontrato assieme a S.E il Prefetto, Filippina Cocuzza, sempre attenta e presente per tutte le questioni della provincia e dell’infrastruttura comisana, a molte autorità militari e, in particolare, alla presenza del Questore, il dott. La Rosa. Salvini è stato molto disponibile ad ascoltare quelle che sono le preoccupazioni del sindaco per un’opera pubblica così importante come l’aeroporto, per una struttura nevralgica per il trasporto di tutto il sud est della Sicilia.

Il Ministro, davanti alle mie preoccupazioni – continua il primo cittadino di Comiso- si è mostrato fortemente interessato a tutta la vicenda di cui presto riparleremo”.