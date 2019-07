Marina di Ragusa, nuova sede per il Circolo Velico Kaucana

E' stata inaugurata all'interno del porto turistico di Marina di Ragusa la nuova sede del Circolo Velico Kaucana. Una nuova sede che ha lo scopo di assicurare la crescita dell’attività velica. L’iniziativa mira a consolidare la partnership esistente tra il sodalizio ibleo e la struttura che, tra l’altro, ha permesso di organizzare importanti appuntamenti velici come la seconda Italia Cup Classi Laser.

I componenti del direttivo, i quadri tecnici e alcuni associati hanno partecipato alla cerimonia che è stata caratterizzata anche da una esibizione dei giovani talenti del circolo nello specchio d’acqua antistante la banchina del porto. E’ stato un modo, altresì, per promuovere i corsi di vela estivi del Cvk tuttora in fase di svolgimento. In più, grazie alla sistemazione all’interno del porto, sarà possibile proseguire l’attività di una disciplina che, a torto, è considerata praticabile soltanto nel periodo estivo. Il Cvk ha ringraziato il porto turistico per l’occasione fornita e auspica che questa nuova presenza possa contribuire in maniera importante a migliorare l’attività velica, facendo crescere l’intero movimento in provincia di Ragusa.