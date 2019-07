Il Comune di Modica a sostegno dei Grest

Il Comune di Modica è vicino all’organizzazione dei tanti campi estivi religiosi e privati che coinvolgono oltre mille bambini in tutto il territorio. Il Comune ha messo a disposizione un servizio di autobus che è servito ai 15 Grest per effettuare escursioni verso le zone di mare, nelle fattorie didattiche e in zone naturalistiche.

“Voglio ringraziare – commenta il Sindaco – i responsabili del servizio di trasporto per l’eccellente lavoro di organizzazione e coordinamento effettuato in occasione dei campi estivi. Tutti noi sappiamo quanto è importante la socializzazione per i bambini che grazie a queste iniziative stanno fuori di casa, giocano, si divertono e fanno preziose esperienze. Come Amministrazione siamo stati da sempre vicini sia alle istituzioni religiose che ai privati quando si è trattato di fare la nostra per il benessere collettivo. Io personalmente sono andato a trovare di tanto in tanto alcuni campi estivi ed ho notato una grande rete organizzativa che parte dai responsabili ed arriva agli animatori, vero e proprio cuore pulsante del GREST.

Da qui alla fine delle attività spero di poter riuscire a visitare ogni singolo campo estivo”.