Il Brasile vince la coppa America per la nona volta, Perù ko in finale

Il Brasile vince la Coppa America edizione 2019. Nella finale disputata nel mitico Maracana, la squadra di Tite ha battuto il Peru' 3-1. E' stato Everton al 15' a sbloccare il match appoggiando di piatto alle spalle del portiere peruviano un ottimo assist dalla destra di Gabriel Jesus.

Al 42' episodio in area del Brasile: l'arbitro, il cileno Vargas, ricorre alla Var e decreta un penalty che Guerrero trasforma spiazzando l'ex romanista Alisson. La reazione del Brasile, pero', trascinato da un pubblico delle grandi occasioni, e' immediata e si trasforma in rete del 2-1 in chiusura di tempo grazie a Gabriel Jesus che trasforma in oro un prezioso assist di Arthur che aveva rubato palla a centrocampo. Dal 70', il Brasile rimane in dieci per il rosso proprio all'autore del secondo gol per doppia ammonizione, ma i padroni di casa reggono l'urto e controllano l'offensiva finale del Peru'. Anzi, al 90' segnano con Richarlison su rigore la rete del 3-1 finale.

Per la nazionale verdeoro si tratta del nono trionfo della propria storia nella competizione davanti al pubblico amico e nel mitico stadio di Rio. Finisce invece in finale il sogno del Peru', che dopo aver eliminato a sorpresa l'Uruguay ai quarti di finale, e' riuscito a estromettere dall'ultimo atto i campioni in carica del Cile (3-0) approdando alla finale dopo 44 anni di assenza. La Blanquirroja guidata da Ricardo Gareca torna a casa delusa ma anche fiduciosa per il suo futuro.

(ITALPRESS)