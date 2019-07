Maltempo, nave da crociera sbanda a Venezia e rischia incidente

Si e' rischiato il peggio a Venezia, quando una nave della Costa Crociere, la Costa Deliziosa, per via di uno sbandamento a causa della forte burrasca che per tutto il pomeriggio ha infuriato sulla citta' lagunare, ha rischiato di travolgere uno yacht ed altre imbarcazioni del servizio pubblico di trasporto.

L'episodio, verificatosi dopo il bacino San Marco, ha riaperto il dibattito sulla presenza delle navi da crociere in laguna. "Dopo 15 anni di nulla siamo vicini a una soluzione per togliere le grandi navi da San Marco" annuncia il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. "Lo faremo - assicura - tutelando sicurezza, ambiente, turismo e occupazione". Lo stesso ministro anticipa di avere "disposto una immediata ispezione ministeriale per verificare quanto accaduto a Venezia. Il terzo rimorchiatore che abbiamo imposto e' stato determinante per evitare un incidente.

Ma non basta". L'Autorita' di Sistema Portuale di Venezia, attraverso il presidente Pino Musolino spiega: "Ci riserviamo di avviare una tempestiva verifica per appurare se la nave avesse ricevuto i necessari permessi. Intendiamo inoltre valutare l'adozione di eventuali ulteriori misure atte a garantire che il traffico navale avvenga in piena sicurezza per la citta'".

(ITALPRESS)