I Neri di Sarnari in mostra a Scicli

Sarà inaugurata sabato 13 luglio alle 20.00 alla galleria Quam di Scicli, l’opening di ‘Neri Sarnari’, la mostra monografica dedicata al ciclo dei ‘Neri’, sintesi della ricerca dell’artista ottantaseienne Franco Sarnari, che sarà presente all'evento. Molte le opere inedite, in un percorso in cui le tele, solo apparentemente nere, sono affiancate ad opere degli altri cicli, dagli anni Sessanta ad oggi.

Obiettivo della mostra è comprendere le corrispondenze della ricerca di Sarnari, dalle opere sull’amore degli anni Sessanta alle ‘Cancellazioni’ degli anni Novanta, e il perché questo ciclo così ermetico ne sia la più sensibile conclusione. Comprendere la ricerca di questo autore si può, e l’immersione nel linguaggio dei Neri sembra essere fondamentale, come fosse una sorta di chiave di lettura dell’intera ricerca, complessa e lunga sessant’anni. Mostra interessante anche perché, sebbene in ritardo, l’autore ha ricevuto i dovuti riconoscimenti critici per ognuno di quei cicli di opere che, all’inizio erano parsi smarrimenti, e che invece oggi risultano punti di forza.

In mostra una tela del 1969, “Studio per l’Oda”, e poi il “Nero con bordo grigio” esposto per la seconda partecipazione alla Biennale di Venezia, e poi la grande tela “Controluce a Sampieri”, ma anche alcuni bozzetti, da cui si comprende il complesso processo di realizzazione della materia ‘nera’.