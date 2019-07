La moda di Heluna presentata tra il Barocco di Ibla

La moda di Heluna è stata presentata nel cuore del Barocco siciliano, trasformando le strade di Ragusa Ibla in una lunghissima passerella all’aperto. Sabato scorso una strada si è trasformata in un teatro all’aperto, il lungo vialone dove in fondo si erge maestosa l’artistica cattedrale è diventata uno speciale luogo di incontro fatto di bellezza, suoni, emozioni, profumi, arte.

La Sicilia è stata la protagonista assoluta di questo unconventional fashion show by Heluna. Un’allegria contagiosa ha pervaso le più belle vie del centro storico ibleo, dove il barocco primeggia in ogni angolo. L’arrivo e la partenza è avvenuta dal concept store LoreDama Lab una delle boutique italiane dove si trova il marchio heluna. ”Sono stata molto felice di aver regalato queste emozioni ai tanti turisti presenti ed a tutti i cittadini. Ha dichiarato Heluna, originaria di Messina “Le splendide modelle vestite con le nostre creazioni hanno coinvolto con i loro sorrisi gli ignari turisti che transitavano su corso XXV aprile improvvisando con loro tarantelle sui ritmi del tamburo di Davide Campisi e scattando selfie e foto in un evento che si farà ricordare.”

Heluna, fondata dalla stilista Ketty Giorgianni, è un’azienda di moda che si ispira all’anima di un’isola unica al mondo: la Sicilia capolavoro della natura, culla di cultura, teatro di miti e crocevia di civiltà. L’azienda propone abbigliamento ed accessori ideati e progettati da creativi con DNA siciliano. Nei capi di HELUNA spicca il carattere di un'isola che si rinnova anche con freschezza e contemporaneità. Motivi floreali, frutta, ceramiche, architetture, sculture, paesaggi ricchi di luce e colori in cui l’orgoglio siciliano è l’unica fonte d'ispirazione.