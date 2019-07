Dieta del metabolismo per dimagrire in fretta 3 kg: cioccolato nel menù

La dieta del metabolismo può far dimagrire in fretta fino a 3 kg in 5 giorni. E’ una dieta ideale in estate e prevede un regime alimentare dietetico di circa 900 calorie al giorno. La dieta del metabolismo è restrittiva e non adatta a tutti.

La dieta del metabolismo prevede proteine a colazione, zuccheri a pranzo e cibi ricchi di iodio a cena. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù di due giorni della dieta del metabolismo che può essere ripetuto nei 5 giorni. Primo giorno: colazione con un caffè o tè senza zucchero, una spremuta d’arancia, un toast con 20 g di prosciutto sgrassato e 20 g di formaggio a fette. Spuntino: una tisana al finocchio o di matè e fucus. Pranzo: un budino di riso o una criostatina o 4 fette biscottate con un velo di marmellata o miele, un frutto di stagione, un quadratino di cioccolato fondente e un caffè o tè senza zucchero.Merenda: un centrifugato con 2 carote, un sedano, una mela verde e finocchio. Cena: pesce alla griglia e insalata di pomodori.

Secondo giorno: colazione con un caffè o tè senza zucchero, una spremuta di almeno agrumi, una fetta di pane integrale e salmone affumicato o un uovo sodo. Spuntino: una macedonia senza zucchero o una tisana. Pranzo: uno yogurt bianco con cereali o un gelato, un quadratino di cioccolato fondente, un frutto di stagione e un caffè o tè senza zucchero. Merenda: centrifugato di verdure e frutta. Cena: pesce alla griglia e verdure cotte al vapore o alla griglia. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete.

Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è puramente indicativa e che la dieta va sempre elaborata e preparata da un medico specialista in base alle singole caratteristiche della persona. Prima di iniziare qualsiasi regime alimentare recarsi da uno specialista per chiedere l’autorizzazione, potrebbe arrecare gravi danni alla salute. Nota bene: “Questo articolo non è destinato a fornire consigli medici, diagnosi o trattamento”.