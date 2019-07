Whatsapp: ecco tutte le novità in arrivo

Entro la fine dell'estate Whatsapp rilascerà agli utenti tante novità. Alcune di queste le abbiamo già annunciate come la modalità scura, mentre altre sono ancora in fase di perfezionamento. Le novità più attese sono: il codice QR che identifica un utente, la possibilità di nascondere gli stati e il doppio controllo prima di inviare un’immagine.

Tutte queste funzionalità attualmente sono disponibili nella versione beta di WhatsApp per Android e iOS. Ma presto arriveranno anche nella versione ufficiale. Con la modalità notte si avrà la possibilità di cambiare il tema di WhatsApp, modificando i colori dell’applicazione. Il verde e il bianco verranno sostituiti dal nero e dal grigio. Questa modalità serve a diminuire il consumo di batteria e a a non stancare gli occhi. Dal 2020 arriva la pubblicità, non dovrebbe essere invasiva e sarà molto simile a quella presente nella Storie Instagram. Gli sviluppatori di WhatsApp hanno aggiunto una funzionalità che permette di nascondere lo Stato WhatsApp dei propri contatti.