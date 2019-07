Ciao ciao Whatsapp, arriva Ginlo

Whatsapp usata nel mondo da un miliardo e mezzo di utenti, potrebbe essere sostituita da una nuova app che arriva direttamente dalla Germania e che è scaricabile da App Store e Play Store. Vediamo cosa promette e cosa offre. Si chiama Ginlo e promette di dare un taglio ai problemi di hackeraggio e spionaggio. Funziona sulla base delle direttive europee del nuovo GDPR.

Una volta scaricata ed installata l’app, si crea un ID Ginlo che apre la via ad una canale di comunicazione in modalità anonimo con i contatti. L’app consente di programmare i messaggi o autodistruggerli impostando un timer, le info utente vengono custodite all’interno dei server e lontani da occhi indiscreti. Esiste anche una versione a pagamento per aziende che gestisce funzionalità speciali offrendo massima protezione per i segreti aziendali.