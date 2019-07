Piogge al nord, in arrivo il gran caldo al sud

Mentre al nord l'ondata di gran caldo sta per lasciare il posto ad una perturbazione che farà scendere sensibilmente la colonnina di mercurio, al sud i prossimi giorni si annunciano ancora più caldi rispetto a quelli registrati fino ad oggi. La temperatura sfiorerà i quaranta gradi ed in provincia di Ragusa, i primi giorni della prossima settimana si preannunciano roventi.

Lunedì e martedì le temperature massime toccheranno i quaranta gradi, mentre da mercoledì si arriverà a 36°-35° per poi risalire a 37° nel prossimo fine settimana. I temporali preannunciati dai metereologi interesseranno solo le regioni settentrionali. I vacanzieri del sud potranno godere senza preoccupazioni le loro vacanze. Per chi è costretto a stare in città l'unico rifugio sono i condizionatori. Da metà luglio ancora un leggero abbassamento della temperatura fino ad un minimo di 32 gradi.