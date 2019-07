Celeste a Catania per due giorni di musica

La cantante siciliana Celeste, nel pieno di un tour internazionale tra le principali capitali europee - Parigi, Amsterdam e Londra, torna nella sua terra per una due giorni di musica, incontro e condivisione con il pubblico, in programma venerdì 12 e sabato 13 luglio a Catania, dalle 21.00 a San Berillo District (Piazza Goliarda Sapienza, ex Vicolo delle Belle).

Non un solito palcoscenico, ma un luogo simbolo di rinascita culturale per Catania, nato “dal basso” per rilanciare uno dei quartieri storici della città che sta traendo forza dalla creatività e dal talento di tanti giovani artisti, come nel caso di Celeste. Sposando questa idea, con la visione di una location che non è mero contenitore ma spazio d’incontro e di scambio, la cantante 21enne ha scelto proprio la piazza di San Berillo per quello che sarà un vero e proprio evento sociale e culturale. Una due giorni di festa - con ingresso libero - in collaborazione con “First”, che aprirà la stagione musicale estiva di San Berillo District sulle note dei brani del nuovo EP di Celeste, Antropofagico I. Accompagnata dalla sua band, la voce di Celeste farà vibrare la piazza con un sound brasiliano in un mix di generi, suoni e influenze musicali.

Celeste, seppure giovanissima, ha collaborato con tantissimi artisti internazionali della musica, tra i quali: Herbie Hancock, Sarah Vaughan, Wayne Shorter, Paul Simon, James Taylor, Jon Anderson, Elis Regina, Baden Powell, Mercedes Sosa, Nana? Vasconcelos, Ron Carter, Peter Gabriel, Pat Metheny, Gil Goldstein.