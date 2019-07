Modica Calcio, domenica inaugura nuova sede Gruppo Tradizione

Sarà inaugurata domenica prossima la nuova sede del "Gruppo tradizione" del Modica Calcio. Saranno presenti: il presidente del Modica Calcio Michele Zocco, il Direttore Sportivo Pippo Vicari, Antonio Sammito e altri vecchi e nuovi dirigenti. La sede si trova in Vico Ruffino 45, in pieno Centro Storico. La dirigenza nel frattempo sta lavorando senza sosta per prepararsi al terzo campionato di Promozione.

“Ci è sembrato giusto – commentano unanimemente vecchi e nuovi dirigenti del Modica Calcio – partecipare all'inaugurazione della nuova sede dei nostri tifosi. Loro per noi sono una parte fondamentale perchè grazie a loro troviamo le motivazioni e l'entusiasmo per continuare a lavorare e a costruire qualcosa di buono per tutta la città. Per l'occasione hanno preparato una piacevole sorpresa rivolta soprattutto a coloro che la domenica colorano di rossoblù le gradinate dei campi dove è di scena il Modica Calcio. Il nostro obiettivo, è coinvolgere tutti e dare il massimo affinchè Modica sia rappresentato degnamente in un campionato che si annuncia difficile, visto che molte società stanno allestendo organici di un certo spessore.

I nomi resteranno top secret fino a quando non ci sarà nero su bianco”. Primo “tassello” del mosaico rossoblù sarà la scelta del tecnico che guiderà i “Tigrotti” il cui nome potrebbe essere già ufficializzato nelle prossime ore.