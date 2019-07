Gli esordienti dell'Asd Equipe Sicilia impegnati a Chianciano Terme

I ciclisti esordienti dell'Asd Equipe Sicilia, oggi e e domenica impegnati ai campionati italiani che si corrono a Chianciano Terme. Per gli Esordienti dell’Asd Equipe Sicilia San Giacomo Multicar Amarù si tratta della gara più importante della stagione. I ciclisti iblei saranno di scena, infatti, ai campionati italiani di categoria in fase di svolgimento a Chianciano Terme.

A giocarsi già oggi, sabato 6 luglio, le proprie chances sarà l’attuale campionessa regionale Maria Chiara Lucifora che si confronterà con i pari età lungo il selettivo circuito toscano. Lucifora dovrà misurarsi con i migliori della categoria e dovrà cercare di dimostrare sino in fondo le proprie velleità agonistiche. Non sarà una sfida semplice ma la giovane promessa dell’Asd Equipe Sicilia sembra aver preparato nella maniera migliore questa importante sfida. Domenica mattina, invece, sarà la volta degli Esordienti di primo anno, in particolare Emanuele Cataudella e Leandro Falco che proveranno a difendere la maglia e soprattutto i passi in avanti che sono riusciti a compiere nel corso di questa stagione. Subito dopo, toccherà agli Esordienti di secondo anno e stavolta in pista scenderanno Cristiana Di Prima, Raffaele Tela ed Elia Basile che proveranno a conquistare la maglia più prestigiosa della stagione.

“A dire il vero – afferma il presidente Carmelo Cilia – i nostri atleti occupano, al momento, il primo posto nella classifica nazionale a squadre. E quindi ci sono tutti i presupposti per portare a casa il titolo. Ma è evidente che dovremo attendere l’esito della gara prima di poterci esprimere. In ogni caso siamo molto fiduciosi e seguiamo con la massima attenzione l’evoluzione di questo percorso che ci dovrebbe consentire di esaltare il più possibile le doti dei nostri ragazzi. Vogliamo a tutti i costi lasciare il segno. E i ragazzi sono pronti a dare il massimo lungo questa direzione. Vedremo che cosa accadrà”.