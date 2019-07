Dieta dei 3 giorni con cibi proteici per dimagrire 2 kg: menù

La dieta dei 3 giorni con cibi proteici promette di far dimagrire fino a 2 kg. E’ una dieta restrittiva e depurativa ma non è adatta a tutti. La dieta dei tre giorni prevede il consumo di cibi proteici e l’esclusione dal regime alimentare dietetico di zucchero pasta, cereali, legumi e patate: l’unico carboidrato ammesso è il pane e comunque integrale e da assumere al mattino durante la prima colazione.

La dieta dei 3 giorni con cibi proteici e una dieta detox. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta dei 3 giorni con cibi proteici per dimagrire fino a 2 kg. Ogni giorno appena svegli bisogna bere un bicchiere di acqua con il succo di un limone. Lunedì: colazione con tè verde, un toast con prosciutto cotto sgrassato. Spuntino: una tisana al finocchio. Pranzo: cosce di pollo al forno con peperoni, insalata mista con cetrioli e belga. Merenda: una tazza di tisana, un vasetto di yogurt bianco senza zucchero. Cena: una tazza di brodo vegetale, 150 g. di coda di rospo al cartoccio, broccoli e cavolfiori lessati. Prima di andare a letto si può bere una tisana al tarassaco.

Martedì: colazione con una tazza di tè verde o caffè d’orzo, un uovo alla coque, una fetta di pane integrale tostato. Spuntino: una tazza di tisana, una fetta di ananas naturale. Pranzo: 150 g. di insalata di con polpo lessato, sedano e pomodori. Merenda: uno yogurt biologico al naturale con un cucchiaino di lecitina di soia, una tisana. Cena: vellutata di porri e spinaci, 70 g. di ricotta magra, insalata mista. Dopo cena: una tazza di tisana. Mercoledì: colazione con una tazza di tè verde o caffè d’orzo, una fetta di pane integrale tostato con crescenza light. Spuntino: una spremuta di pompelmo. Pranzo: pollo alla griglia e insalata mista. Merenda: uno yogurt magro o una spremuta di arancia. Cena: pesce al cartoccio, verdure alla griglia a scelta tra melanzane e zucchine. prima di andare a letto una tisana drenante al finocchio o tarassaco.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è puramente indicativa e che la dieta va sempre elaborata e preparata da un medico specialista in base alle singole caratteristiche della persona. Prima di iniziare qualsiasi regime alimentare recarsi da uno specialista per chiedere l’autorizzazione, potrebbe arrecare gravi danni alla salute.Nota bene: “Questo articolo non è destinato a fornire consigli medici, diagnosi o trattamento”.