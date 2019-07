Dieta per dimagrire 8 kg in un mese: ecco come

La dieta per dimagrire 8 kg in un mese è tra le diete estive più semplici da seguire. Si basa su una alimentazione ricca di frutta e verdura ma non solo. La dieta per dimagrire 8 kg in un mese prevede l’esclusione di bevande alcoliche, snack dolci o salati e cibo precotto.

Per avere l’effetto desiderato occorre durante la dieta svolgere anche una regolare attività fisica e cercare di eliminare alcune cattive abitudini come il fumo e l’alcol. La dieta per dimagrire fino a 8 kg in un mese prevede delle fasi particolari. La prima fase di due giorni, fase depurativa, prevede il consumo di verdura fresca, cruda o cotta sotto forma di zuppe. La seconda fase, fase disintossicante, prevede per 12 giorni un regime alimentare particolare. Ecco un esempio di menù della dieta per dimagrire 8 kg in un mese. Colazione: frutta di stagione: un frutto, se si desidera, una banana piccola matura, ma solo per colazione e un tè verde. Spuntino: un frutto a scelta tra pesca, albicocca, ananas, kiwi o anguria. Pranzo: verdura cruda in insalata condita con olio d’oliva sale e aceto o limone e verdura cotta, tranne patate. Merenda: una fetta di pane integrale fresco con dei pezzetti di lattuga e delle fette di pomodoro e cetriolini o cipolline, a piacere, con qualche goccia‚ di olio. Cena: verdure miste abbondanti sia crude in insalate che cotte al vapore o alla griglia e una fettina di pane integrale.

Durante la dieta bisogna bere almeno un litro e mezzo di acqua. La terza fase della dieta prevede l’inserimento nello schema dietetico di alimenti proteici. Ecco un esempio di menù della terza fase della dieta per dimagrire 8 kg. Colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato. Merenda: un frutto. pranzo: pesce alla griglia e verdure in insalata o cotte. Merenda: un frutto di stagione. Cena: pesce o uova o carne bianca, verdure crude o cotte. La quarta fase della dieta per dimagrire 8 kg in un mese prevede l’inserimento di legumi a pranzo, una volta a settimana, o riso integrale. Ecco un esempio di menù della quarta fase della dieta per dimagrire 8 kg in un mese.

Colazione: una tazza di cereali senza zucchero, uno yogurt o del formaggio fresco, frutta di stagione e caffè con latte. Spuntino: un frutto di stagione. Pranzo:pesce o carne bianca alla griglia e insalata o verdura cotta. Merenda: frutta di stagione. Cena: riso o verdura. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete.

Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è puramente indicativa e che la dieta va sempre elaborata e preparata da un medico specialista in base alle singole caratteristiche della persona. Prima di iniziare qualsiasi regime alimentare recarsi da uno specialista per chiedere l’autorizzazione, potrebbe arrecare gravi danni alla salute.Nota bene: “Questo articolo non è destinato a fornire consigli medici, diagnosi o trattamento”