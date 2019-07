Dieta Cram per dimagrire in 3 giorni: menù sgonfia pancia

La dieta Cram è una dieta lampo di 3 giorni che può far dimagrire 2 kg velocemente. La dieta Cram è depurativa e sgonfia la pancia. La dieta Cram si basa sul consumo di latte, cereali, riso e mele.

Trattandosi di un regime alimentare molto restrittivo la dieta Cram non è adatta a tutti e non può essere seguita oltre i 3 giorni in quanto potrebbe dare effetti collaterali all’organismo. La dieta Cram è una dieta last minute. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù giornaliero della dieta Cram per dimagrire velocemente 2 kg. Colazione con un succo di mela, fette biscottate integrali e un bicchiere di latte scremato e cereali. Spuntino: un bicchiere di latte o una mela cotta. Pranzo: riso integrale con zenzero, limone e un filo di olio extravergine di oliva. Merenda: un bicchiere di latte o una mela cruda o cotta. Cena: pasta integrale con olio e basilico.

Durante i tre giorni della dieta Cram bisogna bere tanta acqua, almeno un litro e mezzo al die. La dieta Cram è la classica dieta disintossicante e depurativa che può essere seguita dopo una abbuffata o dopo una vacanza di relax all’insegna del cibo. Durante i giorni della dieta Cram sono vietate tutte le bevande alcoliche, gasate o zuccherate e ogni tipo di snack dolce o salato. Inoltre è sempre consigliato svolgere una regolare attività fisica giornaliera. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete.

Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è puramente indicativa e che la dieta va sempre elaborata e preparata da un medico specialista in base alle singole caratteristiche della persona. Prima di iniziare qualsiasi regime alimentare recarsi da uno specialista per chiedere l’autorizzazione, potrebbe arrecare gravi danni alla salute.Nota bene: “Questo articolo non è destinato a fornire consigli medici, diagnosi o trattamento”.