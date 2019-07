Ispezioni per operatori dei pubblici esercizi, vademecum a Ragusa

Il vademecum sulle ispezioni per gli operatori dei pubblici esercizi, lunedì a Ragusa gli esperti romani presenteranno le novità Fipe. Nel corso degli anni, la normativa di riferimento dei Pubblici esercizi è divenuta sempre più ampia e complessa, determinando spesso un quadro non semplice da interpretare.

La Confcommercio provinciale Ragusa in collaborazione con Fipe ha promosso per lunedì 8 luglio, a partire dalle 11, nella sede di via Roma, un incontro con gli operatori dei pubblici esercizi per presentare il nuovo vademecum realizzato dalla Fipe Confcommercio (Federazione italiana pubblici esercizi) e dall’Ebnt (Ente bilaterale nazionale turismo). All’incontro saranno presenti esperti provenienti da Roma. “Si tratta – chiarisce il presidente provinciale Fipe Ragusa, Maurizio Tasca – di uno strumento utile che riporta in modo chiaro le principali norme in materia di ispezioni igienico sanitarie, nonché di ispezioni e sicurezza sul lavoro, soffermandosi sia sui doveri ma anche sui diritti dei controllati.

“Stiamo parlando di un percorso positivo e propositivo – aggiunge il presidente provinciale Confcommercio Ragusa Gianluca Manenti – che riguarda in maniera diretta tutti gli operatori del settore presenti sul nostro territorio. Ed è quindi opportuno che possa registrarsi la massima attenzione su questo delicato fronte”.