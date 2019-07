Cagliari kinderiadi-trofeo regioni Beach volley, in palio titolo U.18

Il meglio del beach volley giovanile e' pronto a scendere in campo a Cagliari sulla spiaggia del Poetto: dall'8 al 10 luglio la citta' sarda ospitera' la sedicesima edizione delle Kinderiadi Trofeo delle Regioni di beach volley, manifestazione nata nel 2004 nell'ambito del progetto "Kinderiadi" organizzato dalla Fipav e Kinder+Sport Joy of Moving, il progetto di responsabilita' sociale del gruppo Ferrero.

L'evento rappresenta il culmine dell'attivita' delle rappresentative regionali e prevede la partecipazione di 21 coppie maschili e altrettante femminili. La formula prevede una prima fase con 7 gironi da 3 squadre ciascuno (3 partite a girone, 2 partite a squadra). Domenica 7 luglio e' in programma la presentazione delle squadre e delle delegazioni; lunedi' 8 e martedi' 9 giornate di svolgimento della gare di qualificazione; mercoledi' 10 semifinali e finali in mattinata con la cerimonia di premiazione alla conclusione. Alla coppia vincitrice delle Kinderiadi -Trofeo delle Regioni del circuito maschile e femminile verra' assegnato il titolo di campione d'Italia under 18.

Kinder + Sport sara' presente con il suo stand per le consuete attivita' di animazione, gioco e ricreazione offerte ai ragazzi partecipanti il Trofeo punto di aggregazione e socializzazione.

(ITALPRESS)