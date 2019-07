Dieta per ipertensione: colazione abbondante per abbassarla

La dieta per ipertensione è una dieta che prevede un regime alimentare sano ed in particolare fatto da una colazione abbondante e da una cena leggera. In genere quando si parla di ipertensione o pressione alta si pensa subito al sodio da limitare e al potassio da incrementare ma non basta.

Uno studio condotto da un team di studiosi di due centri medici di ricerca di Cambridge e Londra ha invece dimostrato che nella cura di questa patologia è necessario tenere in considerazione anche altri aspetti dell’alimentazione. La ricerca, pubblicata sulla rivista Journal of Hypertension, dopo aver analizzato le abitudini di oltre mille persone, ha rilevato che un basso apporto energetico al mattino e al contrario un elevato apporto calorico alla sera determinano un maggiore rischio di ipertensione. Durante lo studio i partecipanti sono stati divisi in cinque gruppi.

I ricercatori hanno analizzato i gruppi in base alle calorie assunte a colazione, ed hanno notato che i soggetti appartenenti al gruppo abituato a fare la colazione più energetica in assoluto aveva, a 43 anni, una probabilità di soffrire di ipertensione del 30 per cento inferiore rispetto a chi faceva abitualmente una colazione più leggera. Nonostante lo studio si riferisca a una realtà alimentare diversa dalla nostra, sembra chiaro che mangiare più cibo al mattino si traduce in un più corretto utilizzo delle calorie da parte dell’organismo. Un abbondante pasto serale, per contro, è solitamente seguito dal riposo con conseguente minor consumo delle calorie introdotte e diverso assorbimento delle componenti del pasto potenzialmente nocive, come sale e grassi.

I rallentati ritmi di assorbimento del cibo nella notte, le differenze nella eliminazione renale del sale e la peggiore qualità del sonno dopo un pasto abbondante sono tutti fattori che possono contribuire a spiegare il peggioramento del profilo di pressione arteriosa nelle successive 24 ore. Infine i ricercatori sostengono che alla dieta per l’ipertensione bisogna associare una regolare attività fisica che aiuta l’organismo a rimanere in salute.