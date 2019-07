Dieta da 1000 calorie per dimagrire velocemente 4 kg

La dieta da 1000 calorie è una dieta ipocalorica che può far dimagrire fino a 4 kg in una settimana. La dieta da 1000 calorie è ideale per l’estate. E’ una dieta molto restrittiva e non adatta a tutti.

Per funzionare bene la dieta da 1000 calorie prevede alcune regole ovvero eliminare tutto il grasso evidente; favorire la cottura a vapore o ai ferri; graduare l'olio con un cucchiaino, equivalente a 5 grammi; introdurre di tanto in tanto primi a base di verdura. Ora vediamo quali alimenti bisogna almeno eliminare o ridurre: latticini: evitare i prodotti "interi" ed i formaggi stagionati; pane e pasta: evitare i condimenti "unti", evitare crackers e grissini; carne: selvaggina, frattaglie e carni grasse. Eliminare sempre il grasso evidente; pesce: evitare quelli conservati sott'olio; salumi e insaccati: tutti, escluso crudo e cotto magri e bresaola; uova: accettabili se sode; verdure: limitare patate e legumi; frutta: frutta secca, cachi, fichi, banane, mandarini; condimenti: limitarli enormemente, in quanto ipercalorici; bevande: bibite, succhi di frutta e alcolici; dolci: da evitare.

Ecco ora quali alimenti si possono mangiare: Latticini: latte e formaggi magri e freschi; pane e pasta: pane normale, pasta e riso conditi in modo semplice; carne: preferire vitello e petto di pollo; pesce: nessuna limitazione; salumi e insaccati: prosciutto crudo e cotto magri e bresaola; uova: purché sode; verdure: finocchi, zucchine, fagiolini, insalata, pomodori e cetrioli sono ipocalorici; frutta: tutta ottima, escluso quella sopra indicata; condimenti: olio d'oliva o extravergine; bevande: preferibile l'acqua; dolci: limitarli alle occasioni speciali.

Ma vediamo cosa si mangia nella dieta da 1000 calorie. Colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato e due fette biscottate integrali. Spuntino: una fetta di anguria o una pesca. Pranzo: g 150 di nasello, merluzzo, sogliola, trota o palombo e un’insalata mista. Merenda: una macedonia di frutta fresca senza aggiunta di zucchero. Cena: g 80 di ricotta, gr 50 di mozzarella, gr 30 di grana o Bel Paese e verdure cotte al vapore. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete.

Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è puramente indicativa e che la dieta va sempre elaborata e preparata da un medico specialista in base alle singole caratteristiche della persona.